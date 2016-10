Loja em Manaus usava veículos roubados para desmanche e vendas de peças; donos são notificados

A operação ‘Charlie Chaplin’ foi deflagrada nesta terça-feira (4) em uma loja de peças automotivas, localizada na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul. Os proprietários do local foram notificados, após ser constatada a existência de carcaças de veículos no local sem a devida autorização por parte do órgão competente.

De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Péricles Nacimento, a ação foi realizada após denúncia de que peças e veículos roubados estavam sendo vendidos na loja, que seria uma espécie de desmanche.

“Ao longo de seis meses ficamos investigando as atividades no estabelecimento comercial. No local apreendemos oito veículos em situação irregular, inclusive carcaças de automóveis. Também encontramos outras irregularidades, detectadas pelos demais órgãos que participaram do trabalho em conjunto”, explicou Péricles.

Segundo o titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), delegado Samir Freire, foram encontrados ainda armazenagem inadequada de material potencialmente poluidor, poluição sonora, funcionamento sem licença ambiental e armazenagem de substância tóxica.

“A perícia criminal acompanhou a operação para verificar o que foi encontrado e será enviado um relatório ao Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam), órgão que ficará responsável pelo fechamento da loja”, afirmou Samir Freire.

