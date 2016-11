‘Loirinho’ é preso no Aleixo por tráfico de drogas; polícia chegou no local por meio de denúncia

Anderson da Costa do Vale, 23, mais conhecido como ‘Loirinho’, foi preso nesta quinta-feira (17), na rua Santa Clara, bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus, por tráfico de drogas. O fato aconteceu após denúncia anônima informar que, no local, dois irmãos tinham recebido um pacote com entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, denunciantes disseram para a Força Tática que dois irmãos, conhecidos apenas como ‘Loirinho’ e ‘Binho’, comercializavam entorpecentes na área e tinham acabado de receber um pacote grande de drogas na tarde de hoje.

A equipe policial foi ao endereço indicado e, na ocasião, foram recebidos por Anderson e o pai dele, Raimundo Ferreira do Vale, que autorizou a entrada e a revista na residência.

Durante a abordagem, foram encontrados no interior da residência dez trouxinhas de substância entorpecente, supostamente cocaína; uma porção média, com aproximadamente 200 gramas de, supostamente, maconha skunk; uma porção grande de aproximadamente um quilo de supostamente maconha skunk; R$ 265 em espécie proveniente da comercialização do entorpecente; material para embalo, como sacos plásticos e bicarbonato de sódio; um celular, modelo Samsung, de cor dourada e um celular, modelo Alcatel, de cor preta.

Anderson, que assumiu ser o dono do entorpecente encontrado junto com seu irmão, foi preso e encaminhado ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

Com informações da assessoria