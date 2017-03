Loco Abreu enfrenta Botafogo; relembre histórias do atacante

Botafogo e Loco Abreu, agora atuando pelo Bangu, irão se reencontrar neste domingo (26), às 16h, no estádio de Moça Bonita. A relação entre o atacante e o time alvinegro chegou ao fim em 2012, quando o jogador foi emprestado ao Figueirense. Mas os dois anos que passou pelo clube de General Severiano foram suficientes para que um amor incondicional fosse estabelecido entre as partes.

A postura de Loco Abreu foi fundamental para criar tamanha intimidade com o clube mesmo sem tanto tempo de casa. O uruguaio foi herói do título do Carioca de 2010 após três vices para o Flamengo. Bateu de frente com jornalistas, sempre com entrevistas exaltando o Botafogo. Veja algumas histórias do ex-camisa 13 do time alvinegro.

Cavadinha em Bruno

O Botafogo sofreu com o Flamengo entre 2007 e 2009, quando por três vezes seguidas perdeu a final do Carioca para o rival. Em 2010, novamente as equipes decidiram o Estadual. A primeira vez de Loco Abreu foi o suficiente para a taça parar em General Severiano. E com requintes de crueldade. O goleiro Bruno, que havia sido herói em edições anteriores, viu o uruguaio fazer o gol do título com a famosa cavadinha.

Bernardo Gentile

Folhapress