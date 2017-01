Loalwa Braz, ícone da lambada, morre carbonizada

O corpo da cantora Loalwa Braz Vieira foi encontrado dentro de um carro incendiado na manhã desta quinta-feira (19), na Região dos Lagos (RJ). A cantora era um ícone da lambada e ficou famosa com a música ‘Chorando se foi’.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Leonardo Couri, enquanto a equipe trabalhava em uma ocorrência na casa que seria da cantora, um novo chamado foi feito. “Era para conter as chamas que consumiam um carro. Dentro do automóvel, a equipe identificou que havia um corpo carbonizado e a perícia foi acionada. Foi tudo muito rápido”, afirmou Couri.

Segundo informações preliminares da polícia, dois homens foram vistos na casa da cantora, que fica perto do local onde o carro foi localizado. Ainda não se sabe se a residência foi invadida e se há relação com a morte da cantora.