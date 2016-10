LOA do Estado começa a tramitar na Assembleia

Começou a tramitar ontem na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) a mensagem governamental número 69/2016, sobre o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita do Estado para o exercício de 2017 e fixa a despesa em igual valor conforme os termos da Constituição estadual. O Orçamento estimado para o próximo ano é de R$ 14,8 bilhões, com uma queda nominal de 5,69% em relação a este ano, que foi de R$ 15,6 bilhões. Segundo informações do líder do governo, deputado estadual David Almeida (PSD), a matéria terá que ser votada e aprovada até o dia 20 dezembro, um dia antes do término das atividades parlamentares.

É na LOA que o governo define as prioridades contidas no Plano Plurianual, – também já tramitando – e as metas que deverão ser atingidas durante o ano. A LOA disciplina todas as ações do governo estadual. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do Orçamento, mas nem tudo é feito pela gestão estadual.

Segundo David Almeida, após recebida a proposição, o documento será remetido para análise conjunta nas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças Públicas, onde eles terão o prazo de 20 dias para elaboração do parecer preliminar. Logo em seguida, a LOA constará na pauta durante cinco dias, para que os deputados estaduais apresentem suas emendas.

Vencido o prazo para apresentação de emendas, o projeto será devolvido para que em 10 dias, a Comissão de Finanças Públicas da casa possa emitir o parecer definitivo sobre a LOA. Após isso, os deputados terão em torno de quatro sessões plenárias para discutir sobre o projeto, até a votação. Ainda segundo David, mesmo diante de todo o processo natural que a matéria irá passar na Assembleia, a previsão que seja votada até um dia antes do término das atividades parlamentares. “Teremos até o dia 20 de dezembro para votar, sendo que geralmente nos últimos anos, conseguimos aprovar entre os dias 15 e 20. Então, tudo está normal, no seu devido lugar”, ressaltou o deputado.

Conforme o texto da mensagem governamental – que o EM TEMPO teve acesso com exclusividade – o governo leva em consideração na LOA as dificuldades financeiras porque passa, em vista do enfraquecimento da economia brasileira. De janeiro para julho deste ano, a produção industrial do Amazonas recuou em torno de 16,80%. Com isso, a arrecadação já registra uma queda nominal de 5,69% e queda real de 13,83% em relação ao resultado acumulado no período de janeiro a agosto de 2015. “Em termos reais, são mais de R$ 1 bilhão, no ano corrente, contribuindo para exceder o limite máximo de gastos com pessoal e encargos sociais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

David Almeida afirma, ainda, que mesmo considerando que em 2017 será tão difícil quanto o de 2016, com reformas estruturais para colocar em ordem as contas públicas, o governo do Amazonas continuará buscando alternativas para impulsionar o desenvolvimento regional a partir de vocações econômicas, não poupando esforços para superar as dificuldades impostas. “Assim, o projeto orçamentário estima em R$ 14,8 bilhões fixando as despesas em igual valor, para o exercício do ano seguinte”, disse.

De acordo com a proposta da LOA, a soma das Receitas Correntes e de Capital, terá a dedução da contribuição de 1,6 bilhão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Seguindo os preceitos constitucionais, serão repassados para o Ministério Público do Estado (MPE) e Defensoria Pública do Estado (DPE) 1,2 bilhão e R$ 2 bilhões para os municípios.

Para a educação, serão destinados recursos da ordem de R$ 2,2 bilhões, dos quais 1,6 bilhão respeitam o montante mínimo determinado pela Constituição Federal. “Oferecer educação pública de qualidade é um compromisso fundamental do governo, pois, no campo das políticas públicas a educação exerce o papel relevante na formação de cidadãos assegurando a equivalência de oportunidade e influindo na redução da desigualdade social”, afirmou o líder do governo.

Para saúde, estão previstos recursos no valor de R$ 1,8 bilhão dos quais R$ 1,3 bilhão são originários de fontes do Tesouro Estadual e excedem em R$ 318 milhões o limite constitucional mínimo exigido. Na segurança pública, serão R$ 1,5 bilhão. “A segurança pública é uma importante prioridade do governado José Melo (Pros), e um dos grandes desafios a enfrentar, de forma continuada, desenvolvendo-se ações efetivas que venham aumentar a proteção a integridade do cidadão e de seu patrimônio”, salientou David.

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO