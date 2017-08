Lixeiras a céu aberto causam transtornos em Manaus

Lixeiras viciadas são comuns no Tarumã, Zona Oeste, e Monte Pascoal, Zona Norte – fotos: Ione Moreno

Moradores do bairro Tarumã, Zona Oeste, e do Monte Pascoal, na Zona Norte, reclamam do surgimento de lixeiras viciadas nas duas regiões. Segundo a população, o problema vem contribuindo também para o aparecimento de matagais. Devido ao grande acúmulo de resíduos, a população está impossibilitada de realizar a limpeza nas áreas, o que vem causando diversos transtornos.

De acordo com o servidor público Ubiramar Mota, 51, na comunidade Parque do Lago, no Tarumã, as calçadas, além de estarem tomadas por lixo, agora viraram um verdadeiro matagal. Segundo ele, essa situação é registrada há ao menos 3 anos. O morador afirma que os pedestres estão disputando com veículos espaço na pista devido à falta de área para circular no passeio público.

Moradores reclamam de lixo acumulado, matagais e aparecimento de bichos peçonhentos nos locais

Ele alega que já procurou diversos órgãos públicos para tentar achar uma solução para esse problema, porém, ainda aguarda resposta dos pedidos. Ubiramar destaca que o acúmulo de lixo e, principalmente, de mato que se formou no bairro tem contribuído para o aparecimento de bichos venenosos nas residências. “As ruas e calçadas da comunidade estão cheias de lixo e mato. Não temos meio-fio. Tudo foi tomado pela sujeira. O bairro sofre com essas deficiências. O problema está cada vez mais crítico. Na minha casa, já apareceu cobra e ratos, devido ao mato do entorno”, relatou.

Zona Norte

No Monte Pascoal, a situação é quase a mesma, ou talvez pior, uma vez que a falta de limpeza em determinados pontos do bairro vem contribuindo para o aumento da criminalidade. “A situação é tão absurda, que um grupo de moradores fez uma trilha perto do igarapé para que os pedestres tenham passagem, já que as calçadas sumiram diante do mato e do lixo. À noite, os matagais se tornam lugares bem propícios para os assaltantes se esconderem após cometerem seus crimes”, disse o auxiliar de logística William Mendonça, 24.

A Prefeitura de Manaus informou que repassou esse problema para o Operacional da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) e que o mesmo deve enviar fiscais aos locais.

Gerson Freitas

EM TEMPO

