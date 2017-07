Lixeira viciada é desfeita e no lugar são instalados pontos de coleta comunitária

‘Havia uma lixeira debaixo do viaduto’. Essa frase até faz lembrar uma poesia, mas o fato é que o viaduto Senador Álvaro Maia, na subida da Avenida Jornalista Umberto Calderaro, havia realmente uma lixeira, só que viciada e recebeu uma outra no lugar, chamada ‘comunitária’ nesta sexta-feira(30) para atender às demandas de moradores. Para se ter uma ideia, somente de janeiro a junho deste ano, mais de 50 lixeiras foram desfeitas e 30 comunitárias implantadas em diversos bairros de Manaus.



A região do entorno do viaduto Senador Álvaro Maia vem recebendo limpeza e conscientização desde o início do mês de junho. Ainda nesta sexta, outra lixeira viciada, na Bola da Suframa, na Zona Sul da capital, recebeu equipes de limpeza e remoção da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). O local ta

mbém passará por fiscalização e receberá ações de sensibilização.

“Essa é uma prioridade da Prefeitura de Manaus, com a orientação do nosso prefeito Arthur Virgílio Neto, livrar a cidade dessa prática ruim, de se jogar lixo em qualquer local. É importante ressaltar que todo resíduo jogado nas ruas vão para igarapés e rios que entrecortam a cidade. Isso aumenta a importância desse serviço”, alertou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Balanço

De janeiro a junho deste ano, aproximadamente 50 lixeiras viciadas foram desfeitas. O bairro da Compensa, na Zona Oeste, foi o local com mais pontos desarticulados nesse período, com seis operações realizadas. Ao todo, 24 bairros receberam equipes para as ações de combate às lixeiras viciadas, até agora.

Ruas e becos em bairros como Compensa, Santo Agostinho e Ponta Negra, na zona Oeste; Praça 14, Petrópolis, Educandos e Mauazinho, na Zona Sul; Coroado e São José, na Zona Leste; Adrianópolis, Nossa Senhora das Graças e Aparecida, na Zona Centro-Sul; Terra Nova e Novo Israel, na Zona Norte; e Campos Elísios e Alvorada, na Zona Centro-Oeste; são alguns dos locais que passaram pela intervenção da Prefeitura no combate a lixeiras viciadas nos últimos seis meses.

