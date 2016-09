Livros de ‘Game of Thrones’ ganharão versões digitais interativas

Os livros de ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, que deram origem à aclamada série “Game of Thrones”, ganharão versões aprimoradas para a era digital.

Em comemoração aos 20 anos da publicação do primeiro volume da fantasia épica, ‘A Guerra dos Tronos’, a editora Random House anunciou que edições especiais dos cinco romances que George R. R. Martin já concluiu serão lançados nos próximos meses exclusivamente pelo iBooks.

O primeiro reeditado já está disponível na plataforma da Apple nesta quinta-feira (29), por US$ 8,99, e antecipa um trecho do aguardado sexto livro da saga, ‘The Winds of Winter’, ainda sem data para ser lançado.

Os volumes receberão novas capas e incluirão mapas interativos, glossários, anotações, ilustrações e outros recursos que ajudarão a situar onde cada trecho da história se passa.

Disponíveis inicialmente em inglês, os livros terão ainda clipes de áudios narrados pelo ator britânico Roy Dotrice para ajudar a imergir os leitores em passagens memoráveis.

Ao final das edições, um apêndice terá linhas do tempo das jornadas dos principais personagens, árvores genealógicas e pequenas biografias.

Martin disse que, assim, os leitores terão um “rico material secundário” que não seria possível anexar no papel.

“Estamos entrando em um novo período na história das publicações”, disse o escritor no vídeo promocional. “Os livros digitais dão aos leitores a possibilidade de experienciar um rico material secundário que não foi possível antes”.

