Livro que aborda o olhar do índio sobre o próprio corpo é lançado em Manaus

A professora e pesquisadora Artemis Soares, apaixonada pela cultura e pelo saber sobre o corpo, lançou nesta quinta-feira (29), o livro ‘O corpo – olhares diversos’. A obra foi publicada pela editora Edua e lançada no Centro de Convivência da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), traz um estudo sobre o corpo na história e na mitologia indígena.

Artemis já tem 12 livros publicados e explicou que a mais nova obra é resultado de reflexões, discussões e observações registradas durante os quatro anos do seu curso de doutorado e ao longo de quase seis meses em que pesquisou o corpo do índio, percorrendo aproximadamente 12 comunidades indígenas, localizadas na região do Alto Solimões. O livro, escrito em parceria com Neiza Teixeira, apresenta ainda a simbologia da pintura e da decoração corporal e a esfera mítico-ritual.

A autora, que é pós-doutora pela Universidade Paris 5, diretora da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Ufam, tem quase 40 anos de estudos sobre o corpo na ginástica e 20 anos sobre o corpo indígena amazônico, não escondeu a satisfação com o resultado do trabalho. Artemis se declarou uma apaixonada pela pesquisa no que se refere as raízes amazônicas e a herança cultural.

“Eu estou muito feliz. Este é um livro muito interessante. Na primeira parte ele trás reflexões sobre as questões antropológicas, filosóficas e religiosas do corpo. Na segunda parte falamos sobre o corpo do índio amazônico, que é uma das nossas paixões”, destacou Soares.

Nascida em Manicoré, município distante de Manaus 331 km em linha reta, a autora acredita que o corpo é uma fonte inesgotável de saber. A obra lançada nesta quinta-feira destaca uma parte sua tese do doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, cujo tema abordou o corpo no ritual do povo Tikuna.

Com informações da assessoria

