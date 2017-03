Livro ‘Infinita Highway’ é lançado em Manaus

Autenticidade e trabalho árduo. É assim que o jornalista gaúcho Alexandre Lucchese define em poucas palavras o que significa a trajetória da banda gaúcha mais famosa e importante do Brasil, Engenheiros do Hawaii. Ele é autor da obra “Infinita Highway – uma carona com os Engenheiros do Hawaii”, no qual conta o início da carreira de mais de 30 anos da banda. O autor estará em Manaus, nesse sábado, dia 1º de abril, na livraria Saraiva, às 17h, batendo um papo sobre como foi narrar a história do trio de Porto Alegre.

“Desde pequeno, com uns 8 ou 9 anos, lembro de vê-los no Faustão, e isso foi superimportante para minha vida. Sempre achei interessante a história deles e que daria um livro, mas não que seria eu a escrever. Então, depois de muitos anos, já jornalista, no caderno de cultura no ‘Zero Hora’, tive a oportunidade de fazer um trabalho especial sobre a banda em 2015, que completava 30 anos de estrada, e a partir daí comecei a pensar a fazer um livro, porque percebi que não havia material mais a fundo sobre o trio”,

conta o autor.

Relatos da vida

Lucchese se dedicou por mais de 1 ano para ouvir depoimentos e histórias de familiares, de fãs e pessoas que foram ou estavam envolvidas de alguma forma com a banda. Foram realizadas mais de cem entrevistas, incluindo os relatos do trio Humberto Gessinger, Carlos Maltz e Augusto Licks. Ao todo, foram 18 álbuns lançados e mais de 3 milhões de discos vendidos. Nas redes sociais, já são mais de 1 milhão de curtidas. “Eu estou indo para Manaus por pedido do fã-clube, ainda é muito forte no Brasil. Os fãs trocam muita informação. Entrei em contato com pessoas que são fãs há mais tempo e têm muita informação. Isso foi bem importante para uma pesquisa mais consistente. Fico feliz por existir esse tipo de resistência”.

O livro ainda aborda os processos judiciais em torno do término da banda. Para o jornalista, a saída do Augusto Licks, por exemplo, foi uma das partes mais difíceis de se escrever, porque acaba mexendo em feridas que ainda estão abertas em algumas pessoas. “O Augusto não quis falar sobre o tema. Tive que pesquisar em paralelo, então procurei em arquivos na Justiça para saber como foi o processo. Entrevistei advogados para me orientar nesse sentido. Não queria ‘espetacularizar’ isso ou dar uma importância maior do que tem. Mas também não podia fugir disso. Encontrar esse equilíbrio para poder contar a verdade de uma maneira sóbria e direta, acho que foi minha maior dificuldade”.

Com fotos inéditas e histórias de bastidores, o período escolhido por Lucchese vai de meados dos anos 1980 até a segunda metade dos anos 1990, momento em que a formação clássica dos Engenheiros (Gessinger no baixo, Licks na guitarra e Maltz na bateria) cruzou o interior do Rio Grande do Sul para ganhar o mundo, incluindo a União Soviética. Com o fim do trio original e o rompimento musical definitivo de Gessinger e Maltz, é inaugurada uma nova fase na banda, que Lucchese preferiu não abordar.

O autor deu voz a quem levantou a banda até hoje e acompanha de perto toda essa história: os fãs. Foram quatro relatos que comprovam a narrativa construída por Lucchese. Um deles, o operador de circuito interno de televisão Edvalci Nascimento, descobriu a banda ouvindo o rádio à pilha do pai quando morava na Zona da Mata de Pernambuco. Ficou tão fascinado que, anos depois, decidiu batizar o filho como Licks. Por um erro do cartório, o garoto foi registrado como Links – hoje, um fã de carteirinha dos Engenheiros.

Fã-clube

Manaus também possui inúmeros fãs da banda, entre eles o representante de um dos maiores fã-clubes do Brasil, o Vinicius Dantas, hoje funcionário público. “Nosso fã-clube surgiu no início da década de 90 e acompanhávamos os shows daquela época, e reuníamos na casa do integrante Ivan, um dos mais antigos. As reuniões se baseavam em conversar sobre a banda, trocar revistas, escutar LPs. Do início de 2000 até 2008 o fã clube deu uma esfriada, retomando com o Orkut na comunidade Engenheiros do Hawaii Manaus, quando conseguimos uma tarde de autógrafos com o vocalista Humberto Gessinger na ocasião da sua vinda em 2009 a Manaus com a banda Pouca Voga”.

O fã-clube manteve as atividades após esse show e agora nas redes sociais até a outra vinda do vocalista Humberto Gessinger em 2015, quando entregaram um instrumento musical chamado Ukulele de presente para o vocalista, fabricado com madeiras recicladas da Amazônia, por garotos de Manacapuru, projeto do Inpa. “Os garotos que fabricaram o instrumento fizeram a entrega ao cantor na ocasião”. Conta o representante.

A banda Engenheiros do Hawaii encerrou seus trabalhos em 2007, e de 2008-2012 o vocalista Humberto Gessinger se juntou ao vocalista da banda Cidadão Quem pra formar a dupla Pouca Vogal e desde 2013 ele está com seu trabalho solo, passando pela terceira turnê, que estreou este ano, chamada “Desde aquele dia”, a qual ainda não esteve em Manaus. A última vinda de Humberto Gessinger foi ano passado, com a turnê Louco Pra Ficar Legal.

Bruna Chagas

EM TEMPO