Livro desenvolve coach com técnicas para a determinação e tomada de atitudes

A psicóloga e palestrante comportamental, Tália Jaoui, master coach trainer, acaba de lançar a obra “A Revolução do Coaching”. A autora leva os leitores ao complexo mundo do coaching esclarecendo como funciona e como cada um pode aplicar certas técnicas em si.

Na obra, ela explica que conceitos como a falta de julgamento e a quebra de crenças limitantes podem levar o leitor a um mundo de possibilidades, geradas por ele mesmo através de determinação e tomada de atitudes. A Revolução do Coaching é para desenvolver um processo que levará à autoconsciência de comportamentos e atividades necessárias, muitas vezes deixadas de lado por falta de acompanhamento e planejamento.

A coach discute, entre diversos temas, a importância de saber gerenciar o tempo para não se sabotar e acabar adiando os afazeres. Outros assuntos retratados são a relevância de se lembrar do passado como ponto de partida para agir no futuro; buscar pessoas que são referências de forma a modelar atitudes, estratégias e pensamentos; desenvolver competências em diferentes situações; alinhar o futuro de acordo com sonhos e metas profissionais, entre outros.

“Você também quer mudar e às vezes não sabe por onde. Fazendo. É assim que se muda. Ou melhor, falando menos e fazendo mais. Pense nisso, pense se já não passou da hora de transformar tudo dentro e fora de você”.

A Revolução do Coaching também conta com frases de pensadores, escritores e profissionais do coaching que foram fonte de inspiração para a autora. A obra é um verdadeiro guia para se reconhecer e aprimorar o coach que existe em cada um.

Com informações da assessoria

