Livro de crônicas lançado nesta sexta marca a estreia de selo literário

O professor, linguista e escritor Odenildo Sena lança nesta sexta-feira (2) o seu novo livro de crônicas, “Tempos de Memória”, obra que marca a estreia do selo Casa Literária. O evento acontece a partir das 19h30, no espaço do Galvez Botequim, no Conjunto Eldorado, com sessão de autógrafos e bate-papo com o escritor.

De acordo com Odenildo, “Tempos de Memória” é o segundo título de uma trilogia autobiográfica. O primeiro, “No Tempo do Eu Menino”, lançado pela Editora Valer, está centrado na infância do escritor, enquanto a nova obra destaca acontecimentos contemporâneos – ainda que não sejam de caráter mais recente.

“Os relatos não estão organizados de forma cronológica, como manda a tradição, mas as crônicas reproduzem fragmentos da minha convivência, do meu dia a dia, das minhas experiências e concepções sobre a vida, sobre o mundo que me cerca e sobre os acontecimentos marcantes que ficaram gravados nesse tempo de memória”, afirma.

O autor revela que, ultimamente, vem mantendo uma produção forte, embora sem foco definido. “Tenho me dado essa liberdade. Escrevo sobre política, produzo contos e crônicas e não abro mão de escrever sobre questões relacionadas à linguagem, ao discurso e a práticas pedagógicas, ainda que longe da linguagem acadêmica, herança dos meus 32 anos como professor e pesquisador na Universidade Federal do Amazonas (Ufam)”.

Paralelamente, Odenildo já trabalha no terceiro e último volume da série, ainda sem título definitivo, mas que não deve demorar a chegar, segundo ele.

Aposta

A Casa Literária é a nova aposta editorial do jornalista, escritor e editor amazonense Mário Bentes, 32. A marca, de acordo com ele, promete uma variedade de gêneros maior que a Lendari – seu outro selo editorial, dedicado à literatura fantástica.

“A Casa surgiu como resposta a muitos autores que procuravam a Lendari para apresentar trabalhos de gêneros mais tradicionais, como poesia, contos e crônicas, e que se diferenciavam muito, portanto, da literatura fantástica”, explica. “Assim, até para abraçar esses gêneros mais tradicionais e indispensáveis na literatura, fundei a Casa Literária, que será mais plural nesse sentido”, afirma.

A obra pode ser adquirida pelo site da editora.