Livrarias preparam ofertas de materiais escolares em Manaus

O ano ainda nem acabou, mas as livrarias de Manaus já estão com as vendas de materiais escolares aquecidas. Os estabelecimentos já começaram a atender as demandas por bolsas, cadernos, livros, canetas, lancheiras e outros itens para o ano letivo de 2017. Os lojistas têm atendido principalmente pais que receberam o 13º salário e querem evitar o tumulto de janeiro e fevereiro.

A livraria Lira e o Tropical Atacadão, ambos no Centro, vêm abastecendo o estoque ao longo do ano e preparam estratégias como parcelamento em até dez vezes e variedades em produtos e preços para atrair a clientela.

A livraria começou a preparar o estoque ainda em março deste ano, e agora já está quase abastecida com lançamentos de mochilas, lancheiras que estão na moda e cadernos de personagens mais pedidos pelas crianças.

Uma das principais promoções fica por conta da mochila tipo Clio Style, por R$ 27, 60, além de kit mochila mais lancheira por R$ 90. Com R$ 100, o cliente leva também mais um estojo. Para o próximo ano, a empresa inicia a venda pela internet com entrega a domicílio, além de todas as vantagens e promoções na venda física.

“Já está começando a aquecer o movimento. Ano passado foi atípico com a crise, que estava em alta, e muitos alunos saindo da rede privada para a pública. Este ano ainda não dá para gerar um prognóstico. Como a economia ainda está complicada, não focamos em crescer, mas sim não cair e se manter, o que será um grande negócio”, relatou o gerente da livraria Lira, Erick Lira.

Ele disse ainda que a loja prepara promoções e parcelamento de até dez vezes no cartão pelo segundo ano consecutivo. “Geralmente, o pai prioriza o Natal e acaba esgotando o orçamento com decoração, presentes e roupas, e quando chega em janeiro já está endividado. Oferecemos esse parcelamento para ajudar o pai a pagar o material no decorrer do ano”, disse.

Pedidos

Uma das lojas mais movimentadas quando o segmento é material escolar, a Tropical Atacadão começou a receber este mês as primeiras listas de compras dos pais de alunos de escolas particulares que sempre se antecipam em relação aos pais de alunos das escolas públicas.

O gerente Carlos Freitas disse que a empresa investe em grande quantidade e antecipa os pedidos para ter reflexo no preço final ao consumidor, para não trabalhar com promoções e sim com preços lineares. “O mercado começou a atender agora, mas esperamos que a partir de deste mês se intensifique. Alguns pais que já pegaram o 13º e são bastante responsáveis já vieram trazer suas listas. Ou seja, as vendas já se mostram aquecidas mesmo antes do período natalino”, disse Freitas.

O gerente disse que as principais estratégias são o parcelamento nas compras no varejo em até quatro vezes e a variedade de produtos e preços, que deixa o cliente com mais opções de compra.

Os empresários não sabem ainda mensurar qual comportamento o mercado vai ter neste fim de ano e início de 2017.

Produtos sem utilização

A solicitação de materiais na lista de itens dos alunos que muitas vezes nem eram utilizados em sala de aula, como produtos de limpeza e higiene, foi assunto tratado pela Ouvidoria Municipal de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-Manaus) em palestra com gestores de escolas particulares.

O objetivo é alertar os representantes das instituições sobre os itens que devem e não devem constar na lista.

De acordo com a lei federal 8.970/1997, alterada pela 12.886/2013, a escola não pode solicitar pagamento adicional ou o fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição. A mesma lei também diz que não se pode reter documentação de aluno por inadimplência.

O Sindicato das Escolas Particulares do Estado (Sinepe) demandou juntamente com os representantes das escolas uma ação sobre inadimplência.

Joandres Xavier