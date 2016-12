Lista final de aprovados para estágio no TCE-AM é divulgada

Após concluída a fase de recursos, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulga, nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial Eletrônico, a lista definitiva com os nomes estudantes aprovados, com as notas finais, para as vagas de estágio e formação de cadastro reserva para os cursos direito, administração, comunicação social, contabilidade, economia, administração, engenharia, arquivologia e tecnologia da informação (suporte a sistemas). Ao todo, 285 alunos foram habilitados para prestar estágio no TCE.

Os primeiros 21 colocados — nove de direito, cinco de administração, seis de contabilidade e um de arquivologia— serão convocados pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), por telefone, para participar do curso de formação e integração, previsto para janeiro de 2017. Os demais candidatos aprovados, que já integram o cadastro reserva, conforme a ordem de classificação, serão convocados conforme a necessidade de cada setor.

O estágio no TCE tem duração de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$ 812, auxílio-transporte no valor de R$ 121 e seguro contra acidentes.

Com informações da assessoria