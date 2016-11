Lista com contemplados do Bolsa Universidade sai nesta sexta

A prefeitura de Manaus vai anunciar, nesta sexta-feira (18), o resultado da primeira chamada do edital 2017 do Programa Bolsa Universidade (PBU). A solenidade acontece a partir das 15h, no auditório Paulo Quintanilha da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (ESPI), no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

Na ocasião, o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da Espi vai acionar o sistema que gerará a lista com os nomes dos habilitados na primeira fase do programa. A lista digital será disponibilizada à imprensa imediatamente após a solenidade e, por volta das 16h, estará acessível ao público pelo Portal Espi: portalespi.manaus.am.gov.br

