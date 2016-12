Lions conquista título inédito de futebol americano no AM

Após uma final inédita e eletrizante na Arena da Amazônia, pela primeira vez o North Lions se sagrou campeão amazonense de futebol americano. O triunfo por 17 a 14 sobre o Manaus Broncos, ocorrido na noite desta quinta-feira (22), colocou o time no topo do Manaus Bowl.

Destaques ficaram por conta do kicker Alex, que acertou dois extras points e um field goal para o Lions. Nos cinco minutos finais do quarto quarto, o tired fullback Barreto marcou o decisivo touchdown que definiu o título diante de mais de 8 mil expectadores.

O espetáculo começou com um minuto de silêncio em homenagem à Chapecoense e ao ex-jogador do Manaus Broncos, o center Adailton Barros, o Daltinho, morto no mês passado.

O jogo

Os primeiros pontos de jogo ocorreram somente após os oito minutos do primeiro quarto, quando o wide receiver Vaz Montão, em uma veloz arrancada, foi ao end zone e assinalou o primeiro touchdown para equipe do Manaus Broncos: 6 a 0.

Vídeo: Márcio Melo

Já no segundo quarto, após receptação defensiva, o wide receiver Cadu foi ao end zone, somou o primeiro touchdown para o North Lions e deixou o placar em igualdade: 6 a 6. Na sequência com o extra point, o kicker Alex colocou o time do North Lions à frente com um field goal: 7 a 6.

Já no terceiro quarto, o kicker Alex demonstrou estar na sua noite, pois bem longe da trave acertou outro field goal, desta vez sem ser extra point, valendo, assim, três pontos: 10 a 6.

O Manaus Broncos chegou à virada no último quarto. O center Lobinho fez bloqueio e somou dois pontos para a equipe laranja: 10 a 8. O wide receiver Vitinho foi ao end zone, marcou o touchdown e colocou novamente o Manaus Broncos na frente do placar: 14 a 10.

Quando o Manaus Broncos parecia com a mão na taça, o North Lions virou o jogo. O taired full back Barreto desceu pela direita, marcou touchdown e virou o placar: 16 a 14. Na cobrança do extra point, o kicker Alex marcou seu quinto field goal e distanciou sua equipe no marcador: 17 a 14. O Manaus Broncos tentou reagir, mas não conseguiu empatar a partida. Dessa forma, o North Lions garantiu o caneco do Manaus Bowl.

Quando os alto-falantes da Arena da Amazônia divulgaram o público de 8.515 expectadores, foi percebível a vibração por parte das torcidas organizadas e jogadores que estavam como suplentes.

Lamento

A esperança do time do Manaus Broncos, o reforço de peso e running back Katolé, lamentou a virada cedida nos minutos finais de jogo. Ele veio do futebol americano de Santa Catarina para reforçar a equipe amazonense.

“O jogo de futebol americano é um caixinha de surpresas. Não podemos desistir no último quarto. No jogo de futebol americano, vence quem erra menos. O North Lions errou menos e levou este título maravilhoso”, lamentou o jogador.

Craque ovacionado

Depois de participação decisiva, o kicker Alex foi ovacionado na saída de campo por torcedores que gritaram seu nome, reconhecendo a partida de alto nível que o atleta jogou. Ele agradeceu o apoio da torcida e o investimento feito pela diretoria do time.

“A sensação é ótima. Depois de um trabalho de passo a passo e muita força de vontade, conseguimos o tão sonhado título. Agora é descansar um pouco e voltar aos treinos na segunda quinzena de janeiro visando ao título da temporada 2017”, garantiu o jogador.

Torcedores presentes

O profissional de educação física Guilherme Margarido compareceu ao decisivo duelo para apoiar o North Lions, time de futebol americano do seu coração. Ele acompanhou o jogo ao lado do neto de apenas de 1 ano de idade.

“O esporte pode até não fazer parte da cultura brasileira, mas este evento sendo realizado aqui na arena alavancará o futebol americano em 2017. Nesta festa possui pessoas ligadas a todas equipes que participaram do campeonato, isso é muito bonito no esporte”, contou.

Já nas organizadas do Manaus Broncos, a advogada Lidiane Noronha saiu de casa e chegou cedo para torcer. Ela garantiu que a partir de ontem (22), o esporte em Manaus já adquiriu significável crescimento. “Acompanho o time desde o início da competição, passamos por vários campos e agora estamos na arena. Esta decisão é um presente, o público veio e ultrapassou as expectativas. Valeu a pena sair de casa para acompanhar o futebol americano”, garantiu.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO