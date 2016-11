Linhas do transporte coletivo serão reforçadas para atender locais de prova do Enem com maior demanda

As linhas de ônibus receberão reforço para melhor atender os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no sábado (5), e domingo (6). A determinação dada pela Prefeitura de Manaus às empresas do transporte coletivo inclui a operação de linhas que normalmente não circulam no fim de semana, como a 416, 036, 318, 580, 206, 616, 125, 641, 610, 401, 460 e 449.

Veículos articulados também serão colocados em linhas que normalmente circulam apenas com ônibus convencionais no sábado e domingo. O objetivo é atender locais de prova com grande demanda.

O planejamento operacional feito pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) levou em consideração as áreas que terão maior concentração de candidatos e as linhas que passam pelos terminais de integração.

Com informações da assessoria