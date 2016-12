Linhas de ônibus terão horário estendido até a véspera do Natal

A partir deste sábado (17), até o próximo dia 24 de dezembro, o horário de atendimento das linhas troncais e radiais que saem do Centro e das alimentadoras que saem dos terminais de integração será estendido.

A ação se dá em função do aumento da demanda de consumidores no período de compras de fim de ano nas áreas de comércio da cidade.

A determinação da Prefeitura de Manaus, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), é de que os ônibus que normalmente saem para a última viagem à meia-noite do Terminal da Matriz, realizem uma viagem a mais às 01h00, seguindo para os bairros.

As linhas alimentadoras que saem dos terminais de integração T3, T4 e T5 na última viagem, acompanharão o horário estendido saindo após a chegada do último ônibus vindo do Centro.

