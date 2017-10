Linhas de ônibus tem itinerários alterados em Manaus

A partir deste sábado (14), as linhas de ônibus 003 e 457 terão os itinerários alterados. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), as alterações foram discutidas com lideranças comunitárias e são resultados de pesquisas, levantamentos e monitoramentos feitos pelo o órgão.

A mudança visa oferecer maior agilidade e atendimento alcançando um maior número de usuários do sistema de transporte coletivo em Manaus.

Leia também: Corpo de homem é encontrado às margens do Rio Negro, na Glória

A linha 003 sentido Tarumã / Ponta Negra – Ponta Negra / Marinas seguirá o itinerário normal até a Av. Turismo / Av. Perimetral Tales Loureiro / Av. José Augusto Loureiro / Av. Perimetral Tales Loureiro / Av. Turismo / Normal.

No caso da linha 457, no sentido bairro / T3 / bairro, o coletivo segue até a Av. Coletora / Rua H10 / Rua H9 / Rua H8 / e segue normalmente.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Afinal, homofobia é crime? Saiba identificar quando o ódio pode ser punido

“Ele ia atirar na gente, mas a arma falhou”: policial conta história de mais um assalto a ônibus em Manaus

Confira a lista dos 42 candidatos aprovados nas audições presenciais do Arte Music