Linhas de ônibus São Raimundo-Centro tem itinerário alterado

Itinerário da linha 101 – São Raimundo/T1/Centro muda a partir do próximo sábado

Para dar agilidade ao percurso e atender um número maior de usuários, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), vai alterar o itinerário da linha 101 – São Raimundo/T1/Centro, a partir do próximo sábado, 8/7, dentro do bairro da Glória, na zona Oeste.

De acordo com a assessoria, no novo trajeto, ao seguirem em direção ao Centro, os ônibus circularão pelas ruas Rêgo Barros, Cachoeira, Oswaldo Cruz e São Bento. No sentido Centro/ bairro, o itinerário será pelas ruas Presidente Dutra, São Bento, Oswaldo Cruz e Glória.

A operação da linha 101 será acompanhada pela SMTU para verificar se a mudança será permanente ou não. Desde a semana passada, avisos foram afixados no interior dos coletivos para informar previamente os usuários sobre as mudanças.

Desvio de itinerário

A linha 704-Betânia/Centro está desviando o seu itinerário regular, desde quarta-feira, 5/7, devido à interdição do tráfego de veículos do trecho da Av. Magalhães Barata, entre as ruas da Olaria e São Lucas, para execução do serviço de desassoreamento do Igarapé 31 de Março, para obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), do Governo do Estado.

