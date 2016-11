Linhas 123 e 127 tem alteração de itinerário a partir desta terça-feira

As linhas de ônibus 123 e 127, que tiveram seu terminal de bairro alterado no último domingo (20), passam a atender, a partir desta terça-feira (22), a avenida Chaves e a rua Santa Luzia, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

A decisão, adotada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), busca atender solicitações dos usuários do transporte coletivo, conforme abaixo:

123 –Sto. Agostinho/T1/Centro

127 – Sto. Agostinho/ Av. Brasil/ T1/ Centro

Sentido bairro/ centro: Estrada do Bombeamento/ rua B/ rua 8 à esquerda/ Av. Chaves/ rua Santa Luzia/ Av. Cyrillo Neves à direita/ rua 8/ Av. Rio Negro/ Normal

