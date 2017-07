Limão 400% mais caro nas feiras de Manaus

Baixa na produção local, influenciada pela cheia dos rios, levou feirantes a importar alimentos regionais de outros Estados – Arthur Castro

Na entressafra, o limão se tornou o vilão dos produtos que entram no carrinho de feira do consumidor amazonense. No início do ano, o fruto, que custava em média R$ 18 a R$ 20 a saca de 20 quilos, agora apresenta o mesmo volume até 400% mais caro. A partir de maio, os preços subiram para R$ 60 e R$ 80, em média.

O tucumã, alimento típico dos cafés regionais em Manaus, que era vendido a um preço de R$ 80 a saca de fibra de 60 quilos, com a falta do produto, passou a ser comercializado a R$ 200. Uma elevação de mais de 250%.

A saca da cebola, que em janeiro custava entre R$ 25 e R$ 30, passou a ser vendida entre R$ 40 e R$ 45, uma alta de quase 180%. O feirante Mário Santos, 56, que trabalha com a venda de verduras nas feiras abertas na capital amazonense, explicou que o limão, o jerimum e macaxeira são os produtos que vêm encarecendo o carrinho de feira do consumidor.

“A cheia dos rios é o principal fator que vem elevando os preços dos produtos nas feiras de Manaus. A maioria dos produtos é plantada na várzea. Como o rio está cheio, temos que mandar buscar de fora. Um dos exemplos é o jerimum, que está vindo de Belém”.

Com a falta do limão, Mário Santos afirmou que tem que mandar buscar em Roraima. Mas, segundo ele, no início desta semana o produto começou a chegar em Manaus, contudo, o volume ainda é baixo, o que leva os feirantes a manter os preços elevados.

“Eu comprava a R$ 20 a saca de 20 quilos. Hoje, nós estamos comprando de R$ 70 ou R$ 80. Mas, vez ou outra, conseguimos encontrar de R$ 65. A expectativa é que os preços diminuam a partir do mês de outubro, quando os rios começam a baixar”, observou Mário Santos.

Vendedor de café regional nas feiras abertas da cidade de Manaus, Nelson Filho, 57, afirmou que a famosa tapioquinha de tucumã passou a custar mais caro. Segundo ele, o motivo é a elevação no preço do produto. Nelson contou que de janeiro a abril deste ano não chegou a pagar mais de R$ 100 numa saca de tucumã, de 60 quilos.

“Quando está na falta de tucumã, eles vendem pelo preço que quiserem, sem ter uma flexibilidade. Então, somos obrigados a repassar o preço para o consumidor. O problema é que, com os produtos a preços altos, nós temos uma diminuição nas vendas de quase 30% em relação aos meses anteriores”, comentou Nelson.

Tapioca

Além do tucumã, Nelson explicou que a farinha de tapioca e a fécula de mandioca, que produz a tapioquinha, estão com preços elevados. Segundo ele, a crise econômica e a indefinição política sobre quem assume o governo estão entre os fatores que elevam os preços dos produtos e diminuem o consumo.

O vendedor Júlio Pinheiro, da feira Manaus Moderna, no Centro, Zona Sul, contou que a falta dos produtos resultou na elevação dos preços de alimentos como o maracujá, que era comercializando a R$ 2 o quilo e passou a ser vendido por R$ 7. Já o mamão, que era vendido a R$ 1,5, passou a custar R$ 5 o quilo.

A dona de casa Cláudia Pontes, 23, conta que vem sentindo o aumento no preço dos produtos. Segundo ela, verduras como a cebolinha de palha, a chicória e o cheiro-verde vêm mantendo um equilíbrio. No entanto, a cebola, o alho, o limão, a cenoura e a pimenta cheirosa estão com preços bastante elevados. Um aumento de mais de 30% em relação aos meses anteriores.

