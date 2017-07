Liliane Araújo diz que vai recorrer após ter candidatura indeferida pelo TRE

Liliane teve pedido de candidatura indeferido e vai recorrer – Arquivo/AET

A jornalista e candidata ao Governo do Amazonas, Liliane Araújo (PPS-AM) , após ter o pedido de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), diz que irá recorrer da decisão.

Em entrevista ao EM TEMPO, a candidata afirmou que é filiada ao PPS-AM desde 25 de novembro de 2016, porém, devido ao processo de intervenção do partido, não foi possível incluir os dados nos sistemas SGIPEX e FILIAWEB do TSE, ação obrigatória para o reconhecimento por parte do TSE para que o candidato esteja filiado e apto a ser candidato.

“O processo teve que ser feito manualmente, pois não tínhamos senhas de acesso disponíveis para realizar o cadastro no TSE. Mas o processo está em andamento e cabe recurso nas próximas 72 horas e vamos recorrer”, completou.

Ainda de acordo com Liliane, o julgamento estava marcado para ocorrer no Pleno do TRE-AM, na próxima semana,” porém foi antecipado, sem motivo aparente”.

O PPS lançou uma chapa com Liliane candidata a governador e Cabo Lobo como vice. A jornalista já foi filiada ao PPS, partido pelo qual concorreu, em 2014, ao cargo de deputada estadual. Em 2016, já no PR, concorreu a vereadora, para depois retornar ao PPS.

Para o TRE-AM, o documento não pode ser considerado válido, pela falta do registro no TSE. A corte afirma que provas são oriundas de documentos unilaterais, e não podem ser considerados.

