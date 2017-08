Liliane Araújo demonstra confiança ao votar e diz que campanha rendeu ‘experiência’

Acompanhada da mãe e demonstrando confiança, a candidata a governo do Amazonas Liliane Araújo (PPS) votou na manhã deste domingo (6) na Escola Estadual Nathalia Uchoa, localizada no bairro Japiim, zona sul de Manaus. Por volta das 10h, a candidata chegou ao local de votação e se deixou ser fotografada com populares.

Liliane Araújo disse estar segura sobre a eleição. “Essa candidatura foi uma ótima experiência, estou confiante e acredito que será feita a vontade de Deus”, declarou.

Leia também: Jornalista Liliane Araújo formaliza pré-candidatura ao governo do AM

Jornalista por formação, Araújo teve o nome escolhido pelo Partido Popular Socialista como candidatura em forma de protesto aos candidatos concorrentes. Em 2016, foi candidata a vereadora pelo Partido Republicano (PR), conseguindo um total de 2.339 votos.

Candidata Liliane Araújo -foto: Samara Souza

Há cerca de um mês, a jornalista teve o registro de sua chapa eleitoral indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). Segundo o judiciário, a candidata não estava filiada ao PPS, pelo qual concorria. Apesar de haver recorrido à decisão, o Tribunal manteve o indeferimento da candidatura.

O número e nome de Liliane Araújo ainda constarão nas urnas eletrônicas, mas seus votos serão contabilizados após a decisão final do TSE.

Roger Lima

EM TEMPO

