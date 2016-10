Ligações interurbanas já estão mais baratas no Amazonas

O valor da ligação interurbana, desde ontem (30), está mais barato em 13 municípios do Amazonas. A medida tomada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) reduzirá em até 60% o custo das chamadas dos telefones fixos para municípios vizinhos.

Mais de 500 municípios do Brasil foram beneficiados com a queda dos preços. Na Região Norte, 38 cidades foram contempladas com a decisão.

No Amazonas, os municípios que terão as ligações mais baratas de telefone fixo são: Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itapiranga, Manaquiri, Silves, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.

De acordo com a Anatel, as ligações deixarão de ser cobradas como interurbanas e passam a vigora com a mesma tarifa das chamadas locais. A estimativa da agência é de que a redução das tarifas dos planos básicos locais das concessionárias de telefonia fique em torno de 60%, considerando o valor de R$ 0,08 para o minuto local e o valor médio de R$ 0,20 para o minuto de longa distância nacional.

Para a administradora Júnia Santos, 34, que mora no município de Iranduba, a redução no valor da ligação é um incentivo até mesmo para começar a usar mais o telefone fixo. Ela que faz ligações, frequentemente, para irmã que mora em Manaus, utiliza mais o aparelho celular. “Eu acho ótima essa iniciativa, pois sempre costumo ligar para minha irmã. Isso é uma ação positiva para nós consumidores, principalmente, nesse cenário desfavorável da economia que vive o país”, disse.

Adepta do telefone fixo, a aposentada Maria do Carmo, 68, também acredita que a medida terá um grande um impacto, principalmente, referente ao valor da fatura do telefone. Residente do município de Iranduba, ela informou que sempre faz ligações para Manaus e Manacapuru, mas que o custo alto nas ligações, muitas vezes, a faz desistir de completar as chamadas.

“Esse percentual é bom, às vezes, nem falamos direito no telefone com medo do valor da fatura no fim do mês. Acredito que agora poderei conversar com melhor e por mais tempo com meus familiares e amigos, que tenho em vários munícipios do Amazonas” contou.

Em Manacapuru, a assistente administrativa, Darcley Freitas, 53, conta que a iniciativa vai permitir mais tempo de conversas com as netas e amigos de outros municípios do Amazonas.

“Antes, eu colocava um crédito no celular e acabava muito rápido. Com essa redução, poderei usar mais o telefone fixo sem me preocupar tanto com o valor da conta no fim do mês”, informou.

Esterfanny Martins

Jornal EM TEMPO