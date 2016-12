Liga Master reúne ex-alunos do Dom Bosco

Com cerca de três meses de duração, a primeira edição da Liga Master Salesiana Padre João Carlos chegou ao fim na última terça-feira (13). A competição, que reuniu ex-alunos do colégio Dom Bosco acima de 38 anos, serviu para reaproximar amigos que não se viam há muitos anos. Oito equipes disputaram o certame: Amigos Para Sempre (APS), Romanos A, Romanos B, Turim, Holanda, CV, Década de 80 e Master 80.

De acordo com o organizador da Liga, Paulo Júnior, a ideia de organizar a turma da época de colégio surgiu após o sucesso dos Jogos Olímpicos Bosconianos dos Ex-alunos (Jobex) dos últimos anos. Como forma de homenagem, a competição foi batizada com o nome de um dos diretores mais queridos pelo alunos do Dom Bosco nos anos 1980, padre João Carlos.

“Formamos oito times. Os jogos aconteciam todas as terças-feiras, no campo society do Clube Municipal, localizado na avenida Torquato Tapajós, das 21h às 0h. Mais de cem pessoas compareciam para jogar ou acompanhar as partidas toda terça. A liga durou quase três meses, todo mundo jogou contra todo mundo. O padre (João Carlos) acabou sendo da competição e ele ficou emocionado com a homenagem”, explicou Júnior.

No fim das contas, quem levou a melhor foi o time Amigos Para Sempre, que bateu o Turim na final e ficou com o título. A terceira colocação ficou com o CV. Conforme o ex-aluno do Dom Bosco, porém, o melhor de tudo foi poder contar com os professores do tempo de colégio na premiação para os vencedores.

“A gente viaja no tempo e lembra da época em que era moleque, quando no intervalo do colégio víamos aquela turma toda. Todos saíram muito satisfeitos. Apesar de contar com jogadores que estão beirando os 50 anos, o futebol foi de alto nível. Várias outras escolas estão pedindo para copiar”, afirmou ex-aluno do Dom Bosco e agora presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).