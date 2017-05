Líderes mundiais condenam ataque em Manchester

A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, condenou nesta terça-feira (23) o “atroz ataque terrorista” que deixou pelo menos 22 mortos e 50 feridos em Manchester, no Norte da Inglaterra. A informação é da Agência EFE.

A chefe do governo britânico expressou solidariedade às vítimas e às famílias dos atingidos e confirmou que a polícia está tratando o incidente como atentado. “Estamos trabalhando para estabelecer todos os detalhes”, disse May, depois que uma explosão causou pânico ao fim de um show da cantora americana Ariana Grande, na Manchester Arena.

O prefeito de Manchester, o trabalhista Andy Burnham, também expressou condolências às vítimas da explosão na Manchester Arena. “O meu coração está com as famílias que perderam seus entes queridos e a minha admiração com os valentes serviços de emergência. Foi uma noite terrível para a nossa cidade”, afirmou Burnham em sua conta no Twitter.

Em mensagem à primeira-ministra britânica, Theresa May, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reiterou a disposição de Moscou de incrementar a cooperação com Londres na luta contra o terrorismo. “Condenamos energicamente esse crime cínico e desumano. Acreditamos que seu organizador não evitará o castigo que merece”, escreveu Putin a May, segundo a Presidência russa.

A União Europeia (UE) se solidarizou com as vítimas do atentado. “O meu coração está em Manchester. Todos os nossos pensamentos com as vítimas”, escreveu, no Twitter, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

Na mesma rede social, o comissário europeu de Segurança, o britânico Julian King, também manifestou a “solidariedade” do bloco ao Reino Unido.

“Perturbado pela explosão em Manchester. Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e as famílias dos feridos”, escreveu no Twitter o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

Em comunicado, a chanceler Angela Merkel assegurou ao povo do Reino Unido que a Alemanha está do seu lado. “É inconcebível que alguém use um alegre show de música pop para matar muita gente ou causar ferimentos graves. Penso nas vítimas e em todos os afetados, bem como nas suas famílias e em seu desespero e na sua dor”, acrescentou Merkel.

“O atentado fortalecerá nossa decisão de continuar lutando, ao lado dos nossos amigos britânicos, contra todos aqueles que planejam e realizam esses atos infames”, disse ainda a chanceler.

Agência Brasil com informações da Agência EFE