Líderes de rebelião são transferidos para presídios federais

Dezessete presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) foram levados na manhã desta quarta-feira (11) para o 1º Batalhão de Choque, na BR-174. Os presos devem passar por procedimentos de triagem e revista antes de serem transferidos para presídios federais.

Participam da operação integrantes da Força Nacional, policiais militares do Batalhão de Choque e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), que devem conduzidos os detentos ao terminal 2 do Aeroporto Eduardo Gomes, onde eles serão distribuídos para os presídios federais.

Entre os detentos está Márcio Ramalho Diogo, 34, conhecido como ‘Garrote’, identificado pela polícia como um dos cabeças da rebelião do dia 1º de janeiro no Compaj, o segundo maior massacre em presídios da história Brasil, onde 56 presos morreram.

As unidades prisionais para as quais cada preso será levado não foram divulgadas.

Lista completa:

01 – André Said de Araújo – (Gringo)

02 – Adailton Farias da Silva – (Adailton)

03 – Claudio Dayan Felizardo Belfort – (Maguila)

04 – Demétrio Antônio Matias – (Demétrio)

05 – Eduardo Queiroz Araújo (Foguinho)

06 – Fábio Palmas de Souza (Fábio)

07 – Florêncio Nascimento Barros (Marabá)

08 – Gileno Oliveira do Carmo (Gileno)

09 – Heliuton Cabral do Carmo (Velhinho

10 – Janes do Nascimento Cruz (Caroço)

11 – João Ricardo Santos da Costa (Kaká)

12 – José Bruno de Souza Pereira (Bruninho)

13 – Lenon Oliveira do Carmo (Bileno)

14 – Márcio Ramalho Diogo – (Garrote)

15 – Reginaldo Müller Neto (Caçula)

16 – Rivelino de Melo Müller (Rivelino, Lorão)

17 – Wilson Guimarães Fernandes (Hulk)

Bárbara Costa

EM TEMPO