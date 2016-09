Lideranças femininas discutem propostas de Artur e Rotta para as mulheres

Mulheres representantes de vários bairros da capital estiveram na manhã de sábado (10) na Estação 45, Comitê Central da coligação ‘Por Uma Só Manaus’. Elas foram as protagonistas de um encontro voltado à classe e que teve como anfitrião o candidato a vice de Artur Neto, o deputado federal Marcos Rotta. No bate-papo foram abordados temas como ‘Espaço Saúde e Cidadania da Mulher’, ‘Meu cantinho’ e a ‘Coordenadoria de Políticas’, propostas da coligação e que estão no plano de governo.

“Artur e eu queremos construir um plano com um olhar mais sensível para as mulheres. Estamos indo aos quatro cantos da cidade ouvir as pessoas para que todos possam se manifestar. Precisamos saber das reais dificuldades desse público e construir políticas públicas voltadas para essas necessidades, sem esquecer que muitas mulheres são mães e pais também”, disse Rotta.

Além das demandas apresentadas pelo público feminino, as demonstrações de apoio e carinho com Rotta também foram destaques no encontro. A coordenadora da Rede Tarumã, que trabalha com artesanato local, Idete Saterê, falou das necessidades do segmento e disse que o vice de Artur Neto passa confiança às mulheres.

“Conheço e acredito no trabalho do Rotta. É integro, do bem, e como ele vem com o Artur, sei que vão nos ajudar sim para que tenhamos mais direitos. Nós, artesãos, necessitamos de um espaço fixo para escoamento do nosso trabalho, assim como foi feito com os camelôs”, disse Idete Saterê.

Outra liderança que evidenciou o perfil de Marcos Rotta foi Cleide Cardoso, uma das coordenadoras da Associação Rosa de Saron do bairro Zumbi, Zona Leste da Capital. A associação agrega cerca de 500 mulheres oferecendo cursos de cabeleireiro, culinária, pedicure, além de todo tipo de estética.

“Conheço o trabalho do Artur e do Rotta. Também sei que ele é uma pessoa muito honesta. Ele faz o que muitos não fazem pelo povo. Acredito que fará um bom trabalho pela cidade como vem fazendo ao longo do tempo nessa caminhada política”, ressaltou Cleide Cardoso.

No plano de governo de Artur e Rotta já consta uma proposta para a geração de emprego e renda na capital. Trata-se do ‘Projeto Gerar’, que vai abrir oportunidades de trabalho nos bairros por meio de cursos e oficinas em áreas como artesanato, lutheria, carpintaria artística, suprindo as demandas do meio artístico e incentivando polos de desenvolvimento por zonas da cidade.

“Temos um sólido plano de governo e que está ganhando ainda mais corpo com os encontros que temos como as classes. É importante ouvir a todos, porque somos uma só Manaus”, encerrou Rotta.

Propostas

• Coordenadoria de Políticas para Mulheres: Implantará um sistema unificado de informações a partir dos dados das áreas da saúde, segurança e assistência social.

• Espaço Saúde e Cidadania da Mulher: especializado na redução da mortalidade materna, vai incentivar o pré-natal e ampliar os serviços de mamografia e a coleta de exames preventivos, além de oferecer assistência jurídica e social às vítimas de violência doméstica e sexual, nas zonas urbana e rural.

• Meu Cantinho: casa de passagem para famílias (mulheres e filhos) vítimas de diferentes violações, inclusive violência de gênero.

Com informações da assessoria