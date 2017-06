Lideranças de Tapauá cobram conclusão de prédio da UEA

Obras estão paralisadas no município há mais de quatro anos – Foto: Divulgação

Lideranças, estudantes e vereadores da cidade de Tapauá, a 565 Km de Manaus,estiveram na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas (UEA) para cobrar a retomada e conclusão das obras do núcleo de Estudos Superiores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no município, paralisadas há mais de quatro anos. A comitiva, que esteve reunida com o deputado Adjuto Afonso (PDT) estava formada pelo prefeito Zezito (PMDB), vice-prefeito Hilário Ramiro (PCdoB), 10 vereadores e 11 estudantes universitários.

Promessa gerou expectativa

O deputado Adjuto Afonso disse que a obra gerou expectativa no município.”Embora falte apenas 15% para a conclusão,esse pólo não foi concluído. Essa obra gerou uma expectativa muito grande na juventude e que hoje certamente está desencantada. Eu quero aqui apelar para o governador do Estado, para o reitor, que atendam os nossos universitários, os nossos jovens, para que saiam de Manaus com uma esperança, uma proposta de conclusão desse prédio”, ressaltou o deputado Adjuto.

O parlamentar se comprometeu em conversar com o governador em exercício, David Almeida (PSD), e com o reitor, Cleinaldo Costa, para que deem uma atenção especial à situação. Adjuto ressaltou a importância do pólo da UEA para a região do Purus.

“Essa obra, da forma como foi projetada, se for concluída, vai abrigar alunos de outros municípios de regiões próximas. Eu não consigo entender como é que se começa uma obra dessa importância, ressaltando que o Estado já investiu dinheiro, e de repente se abandona e a população fica perplexa. O governo já gastou um valor absurdo e agora não tem previsão de término”, disse o parlamentar.

