Liderança e gerenciamento de projetos são temas de seminário nos dias 7 e 8 em Manaus

Nos dias 7 e 8 de novembro, Manaus será sede do 2º Seminário Internacional de Liderança e Gerenciamento de Projetos (SILGP). O evento, organizado pelo Project Management Institute – Amazônia Chapter (PMI-AM), contará com 10 palestras nacionais e internacionais, e acontecerá no Centro FGV (Amazonas Shopping), com disponibilidade para 150 pessoas.

Segundo Vitor Kurahayashi, presidente do PMI-AM e organizador do evento, o seminário é realizado anualmente desde a fundação do Project Management Amazônia, em 2003, e foi reformulado há 2 anos para que pudesse agregar todos os aspectos importantes e pertinentes na gestão de uma organização e seus respectivos projetos.

Para ele, o principal objetivo do encontro “é oportunizar um fórum livre para troca de ideias”. “Tal atividade possibilitará aos participantes uma reinvenção. Além disso, o evento é nova forma de influenciar pessoas, conduzir mudanças e produzir resultados, por meio de conhecimento e também oferecimento de ferramentas para essa transformação”, explica.

Palestrantes

Entre os palestrantes desta segunda edição estão Manuel Bogado, italiano especialista em estratégia e liderança e fundador da Siwa Strategy Oracle e Clóvis de Barros Filho, doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). O último atua no mundo corporativo desde 2005, por meio de seu escritório, o Espaço Ética, e tem como clientes empresas de todos os portes, de inúmeros ramos de negócios, por todo o Brasil.

“O professor Clóvis é, atualmente, um dos mais requisitados palestrantes do país. Suas aulas e palestras sobre ética já foram ouvidas por milhões de pessoas, em diversos lugares do mundo, reforçando nosso compromisso de trazer para os nossos eventos os melhores palestrantes para agraciarem os participantes com suas ideias e saberes. Fizemos essa escolha acreditando no impacto positivo que teremos e no resultado exponencial para nossos participantes e comunidade em geral”, comenta Kurahayashi.

Além deles marcarão presença no evento: Sofia Tissera, presidente da PMI Santa Cruz – Bolivia Chapter; Raquel Ximenes, coordenadora de Integração Nacional dos Capítulos Brasileiros do PMI; Marcus Gregório, consultor e professor em gestão de projetos; Marsal Melo, presidente do PMI Chapter – Goiás; Carlos Augusto, diretor executivo na CAFFM – CAF Facilities Management; Flávio Luiz, consultor com experiência em empresas de T.I. e Pesquisa & Desenvolvimento e Angela Bulbol, doutoranda em Ciência da Informação, na Universidade Fernando Pessoa (Portugal) e Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

