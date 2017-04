Líder, Rio Negro encara lanterna São Raimundo nesta terça

Em situações totalmente opostas na tabela de classificação, sendo um na lanterna e outro na liderança, São Raimundo e Rio Negro fazem o primeiro clássico da segunda fase do Campeonato Amazonense. O jogo será o segundo da rodada dupla desta terça-feira (18), às 21h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da cidade. Com gols de Leonardo e Charles, o Galo da praça da Saudade venceu, no primeiro turno, seu adversário desta noite.



Depois de conquistar o primeiro turno de forma simbólica, o Rio Negro quer manter a pegada e seguir fazendo uma boa campanha, com a regularidade que vem sendo a marca da equipe durante o Estadual.

Com pouco tempo no comando do Rio Negro, o treinador Alemão começa, aos poucos, a implantar sua filosofia de trabalho. Para ele, é sempre difícil enfrentar um clássico logo na abertura do returno, pois o adversário vem completamente modificado em relação ao primeiro jogo e tem um treinador de qualidade.

“Esperamos muitas dificuldades nesse jogo. É um time que mudou de treinador, onde o Eduardo Clara chegou e começou um bom trabalho, já empatando com Princesa. É uma situação difícil para nós, porque não conhecemos o time do São Raimundo e ainda tem um excelente treinador. Para nós, será uma grande batalha, pois vamos ter que nos preparar para um jogo difícil”, afirmou o comandante alvinegro.

Pelo lado do São Raimundo, o objetivo é alcançar o máximo de pontos possíveis para fugir do rebaixamento. A situação da equipe é crítica: em 21 pontos disputados, o time comandado pelo técnico Eduardo Claro conquistou apenas um.

Sem tempo a perder, o Tufão da Colina busca iniciar sua caminhada pela permanência na elite do Estadual nesta noite, diante do líder da competição.

