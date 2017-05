Líder militar do Estado Islâmico morre no oeste da cidade iraquiana de Mossul

As forças iraquianas mataram nesta quarta-feira (10) um líder militar do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no oeste da cidade setentrional iraquiana de Mossul na ofensiva para expulsar os extremistas do local.

As forças antiterroristas mataram Abu Ayub al Shami, responsável militar do bairro Al Islah al Zeraai, indicou em comunicado o chefe de operações do Exército iraquiano na província de Nínive – da qual Mossul é capital -, Abdelamir Rashid Yarala.

Os militares iraquianos mataram também outros três combatentes radicais que estavam com Al Shami no mesmo bairro, uma das últimas fortificações dos extremistas na cidade de Mossul, acrescentou a fonte.

As Forças Antiterroristas libertaram hoje o bairro de Al Maamel e hastearam a bandeira iraquiana sobre seus edifícios, e chegaram perto de Al Islah al Zeraai.

Após abrir uma nova frente em 4 de maio no noroeste da parte ocidental da cidade, que fica dividida em duas pelo Rio Tigre, as forças iraquianas, com o apoio da coalizão internacional – liderada pelos Estados Unidos – continuam avançando na campanha militar iniciada nesta zona em fevereiro deste ano.

No entanto, as tropas governamentais continuam no lado antigo da cidade, zona onde está ocorrendo a batalha mais complexa pelas ruas estreitas e encontro de civis.

Agência Brasil com informações da Agência EFE