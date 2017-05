Líder do tráfico no Alvorada é preso ao entregar drogas em posto de gasolina

O líder do tráfico de drogas no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, foi preso em flagrante quando tentava fazer a entrega de um quilo de drogas no bairro Chapada, no início da madrugada deste sábado (6). Sidney da Silva Vieira , 27, conhecido como “Magal”, estava foragido da Justiça e é considerado pela polícia de alta periculosidade.

De acordo com policiais militares da Rocam, guarnição que efetuou a prisão, “Magal” foi preso após uma denúncia anônima ao telefone 99280-7574. Ele estava em um veículo, modelo Pálio, de placa OAG-6521, estacionado em um posto de gasolina localizado na avenida Constantino Nery.

Segundo o denunciante, o traficante iria fazer uma entrega de drogas no local. Ao ser abordado, os policiais encontraram o tablete da droga, pesando aproximadamente um quilo, e R$ 1.922 em espécie dentro do veículo.

Pelo valor em dinheiro apreendido, a polícia acredita que “Magal” tenha feito mais alguma entrega de drogas na sexta-feira (5).

O suspeito foi conduzido ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi atuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Outro Caso

Na noite de sexta-feira, horas antes de “Magal” ser preso, a Rocam já havia feito uma grande apreensão. Quatro pessoas, entre elas dois fuzileiros navais da Marinha do Brasil e o ex-marido de uma jornalista amazonense famosa, foram presos com 50 kg de maconha. Parte da droga estava guardada em uma casa, localizada em um condomínio de luxo, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

Bruna Souza

EM TEMPO