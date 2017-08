Líder do tráfico na Praça 14, ‘Buiú’ é preso após denúncia anônima

“Montamos campana no local indicado e identificamos o veículo informado em uma denúncia. No momento em que o infrator apareceu, efetuamos a abordagem. Durante revista no interior do automóvel encontramos duas porções grandes de pasta base de cocaína”. Dessa forma, a delegada Fernanda Antonucci, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), narra a prisão de um dos maiores traficantes do bairro Praça 14, ocorrido na manhã desta quarta-feira (14), no beco Marco Polo, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul da capital.

De acordo com Antonucci, a equipe do 1º DIP chegou até Andrei após receber delações, feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando que um homem com as características de “Buiú” estaria com drogas em um carro da montadora Volkswagen, modelo Polo, de cor preta e placa JXB-3612.

No local, os policiais encontraram uma balança de precisão e nove porções grandes de pedra de oxi, uma porção grande de cocaína e uma porção grande de maconha do tipo skunk. As substâncias ilícitas estavam enterradas no terreno do imóvel.

Na unidade policial testemunhas identificaram Andrei como um dos autores de roubo a uma vidraçaria. O crime aconteceu no dia 11 de maio deste ano, na Avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, zona Sul. Na ocasião, três indivíduos renderam os funcionários do estabelecimento comercial e subtraíram os aparelhos celulares dos trabalhadores. “Buiú” é considerado, ainda, um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Praça 14 de Janeiro, segundo Fernanda Antonucci.

Andrei foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul.

Em virtude do envolvimento dele no roubo ocorrido no dia 11 de maio deste ano, um inquérito policial foi instaurado, a fim de esclarecer a participação do homem no delito. Andrei irá permanecer à disposição da Justiça até o encerramento das investigações em torno do caso.

