Líder do PCC em Manaus e mentor de rebelião na Vidal é preso

Apontado pela polícia como líder da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) em Manaus, Ismale Reis de Sena, 28 anos, foi preso na noite da última segunda-feira (27), em cumprimento a mandado de prisão na residência dele, na rua 58 do bairro Cidade Nova, Zona Norte. Onde a polícia acredita que funcionava uma das distribuidoras de entorpecentes do traficante. Mayara Abdon de Souza, 24 anos, também foi presa com dois quilos de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, Ismale foi o autor intelectual da rebelião que ocorreu na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa em janeiro deste ano, onde quatro detentos foram assassinados.

Segundo o titular do Departamento de Narcóticos (Denarc), Paulo Mavignier, Ismale vinha sendo monitorado há três meses, uma vez que o foragido comandava o tráfico de drogas do bairro Novo Aleixo e em toda Zona Norte. “Ele é o líder do PCC que está fora do presídio e mantém contato com outros integrantes que estão dentro das unidades prisionais para executar pessoas, comandar o tráfico de entorpecentes e mandar a droga para outros estados”, informou

Ainda segundo o delegado, existem quatro inquéritos policiais na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) no qual o nome de Ismale é mencionado como mandante dos crimes. À imprensa, o foragido alegou inocência das acusações e negou ser integrante da facção criminosa.

No entanto, de acordo com informações de policias da Rocam, Ismale mantinha contato com um detento conhecido como “bactéria” onde dava as ordens do que deveria ser feito dentro da Vidal. O foragido será levado À cadeia pública e Mayara ao Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF).

Ana Sena

EM TEMPO