Líder do PCC comanda fuga de detentos no interior do Amazonas

O detento Alex da Silva Meireles (camiseta branca), de 41 anos, considerado pela polícia como elemento de alta periculosidade, é um dos integrantes da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Manaus. Alex estava preso na delegacia de Barreirinha (331 quilômetros de Manaus), mas conseguiu, junto com o homicida Narcísio da Silva Cardoso, 20, e Ezequiel Batista da Silva, o “Paçoca”, fugir da carceragem da delegacia na última quinta-feira

Segundo a Polícia, Alex está jurado de morte pela facção criminosa Família do Norte (FDN), rival do PCC. Logo após as rebeliões que ocorreram na capital do Estado, o detento fugiu de Manaus e foi morar no Distrito de Pedras onde terminou localizado e preso pela PM.

O comandante da guarnição da Polícia Militar em Barreirinha, Sargento Carneiro, disse que o trio fugiu depois de serrar a grade da carceragem.

Segundo o militar, Alex é um preso com uma enorme ficha criminal. “Ele é de alta periculosidade, envolvido em assaltos, tráfico de drogas e homicídios. Nós conseguimos localiza-lo no Distrito de Pedras e prendê-lo a acerca de dois meses. Estávamos aguardando a sua remoção para capital”, disse o policial.

Em relação aos outros dois presos, o sargento informou que Narcisio da Silva Cardoso é homicida e responde também por furto. O terceiro preso que acompanhou Alex na fuga responde por furto e tem deficiência numa das pernas.

Para o comandante da guarnição da PM em Barreirinha, o trio ainda está na região. “Eles podem estar intocados na floresta, mas ainda não saíram daqui”, disse o sargento Carneiro.

O comandante da PM em Parintins, Major Morrilas, bem como o delegado de Barreirinha, emitiu um alerta aos delegados dos municípios de Nhamundá, Boa Vista do Ramos, Maués e Parintins.

