Líder do Estado Islâmico foge de Mosul

O líder do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, saiu de Mosul, cidade que está sendo retomada pelo Exército do Iraque. A informação é do governador da província de Ninive, Nofal al Akoub, que concedeu neste sábado (12) uma entrevista à imprensa no município curdo de Irbil. As informações são da Agência Ansa.

Segundo a Agência Ansa, recentemente, Baghdadi divulgou um áudio pedindo para os seguidores do EI serem mais “combativos” e se defenderem contra a ofensiva xiita para “tomar o poder no Iraque”. Desde 17 de outubro, as tropas do país avançam para reconquistar Mosul, maior cidade sob controle dos jihadistas.

A operação é apoiada pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e também tem a participação de grupos curdos e milícias xiitas, vertente do Islã dominante no Iraque – o EI tem orientação sunita.

Agência Ansa