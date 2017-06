Líder de invasão em que policial foi encontrado morto se apresenta em delegacia

O líder da comunidade em que o corpo do policial militar Paulo Portilho foi encontrado na última segunda-feira (29), no bairro Nova Cidade, Zona Norte, se apresentou espontaneamente à Polícia, no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na manhã desta quinta-feira (01).

De acordo com o capitão Deivison Lima, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o líder, que não teve o nome identificado, compareceu à delegacia para conversar com o delegado titular do local. Após ser ouvido, o líder da invasão foi conduzido até a Delegacia Geral, para prestar esclarecimentos. Ainda não há detalhes sobre o depoimento, porém, conforme a Polícia, como não há indícios do envolvimento dele no caso, ele será ouvido e liberado em seguida.

O corpo do PM Portilho foi encontrado na tarde da terça-feira (30), enterrado em área de invasão, na Zona Norte, enterrado em uma cova de 2 metros de profundidade. A responsável por localizar o cadáver foi uma cadela de nome “Honda”, do Canil da Polícia Militar.

Laize Minelli

EM TEMPO

