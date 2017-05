Líder de facção criminosa é preso com 12 quilos de maconha

Apontado pela polícia como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN), o foragido da Justiça, Celson Alves dos Santos, de 34 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (11) durante uma operação da Polícia Civil.

Com o foragido foram encontrados 12 quilos de maconha do tipo skank, R$ 7,5 mil em espécie e uma pistola Glock 9 milímetros. De acordo com a polícia, além de traficante, Celson é também suspeito de ter matado Mário Saboia, filho do ex-policial militar Jorge da Costa, o “Moa”, que foi morto durante a rebelião do dia 1º de Janeiro no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

De acordo com o delegado Paulo Benelli, Celson vinha sendo investigado há mais de um mês, após os policiais receberem informações de que o suspeito mantinha uma vida de ostentação.

Celson morava em um condomínio de luxo no Tarumã, Zona Oeste, e frequentava restaurantes e festas caras. Os filhos estudavam em uma escola particular no bairro Adrianópolis, Zona Sul.

“Como o Celson é um dos líderes da FDN, acreditamos que ele assumiu o lugar do Luciano, filho do Ze Roberto, após a prisão do mesmo. Ele não tocava diretamente na droga. Ele tinha soldados do tráfico que faziam as entregas e também recebiam os entorpecentes. O Celson mantinha um laboratório onde eram embalados os entorpecentes, foi onde encontramos um caderno com os nomes dos compradores da droga”, informou Paulo Benelli.

Ainda segundo o delegado, como Celson sabia do mandado de prisão em nome dele, passava o dia dentro de casa e só saía a noite para ordenar as vendas da droga. “O Celson foi preso em 2015 com vários quilos de drogas e foi solto por uma desembargadora. Quando outro desembargador revogou a soltura, ele já estava foragido”, concluiu o delegado.

O suspeito foi levado ao 19o Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ana Sena

EM TEMPO