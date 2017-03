Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre inscrições para audições de grupos musicais

A Secretaria de Estado de Cultura oferece novas oportunidades de formação na área cultural, abrindo inscrições para o Coral Jovem, Camerata de Violões, Orquestra de Repertório Popular, e Coral Adulto do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, projeto que lapida e revela talentos para o cenário cultural do Amazonas há 18 anos.

“A cada ano, jovens de todo o Amazonas são preparados para o mercado, por meio dos cursos de formação artística oferecidos pelo Governo do Amazonas, via Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Um projeto belíssimo que muito enobrece o trabalho realizado pela Secretaria de Cultura, ao longo de seus 20 anos de existência, pois, por meio dele, formamos uma base artística local, cheia de talento, que enche nossos teatros em grandes apresentações, dentro da programação cultural do estado. Uma oportunidade sem igual”, declarou o secretário estadual de Cultura, Robério Braga.

As inscrições para todas as audições começam na segunda-feira (13) e vão até sexta-feira (17), no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Centro de Convenções Sambódromo, Setor Secretaria Escolar – Bloco F – no horário de 8h às 17h, de segunda a quinta-feira, e de 8h às 14h, na sexta-feira.

Para inscrição em todas as audições, é necessário que o candidato apresente a Carteira de Identidade. Em caso de candidato menor de idade, a inscrição só poderá ser feita mediante apresentação de Certidão de Nascimento e com a presença do responsável.

Coral Jovem

Para participar das audições do Coral Jovem, é necessário que o candidato possua de 13 a 20 anos incompletos. As audições serão realizadas nos dias 23 e 24 de março, no Ideal Clube, avenida Eduardo Ribeiro, 937 – Centro, no horário de 14h às 17h, com um repertório de livre escolha e avaliação realizada por uma equipe especializada, liderada pelo maestro Hilo Carriel.

Coral Adulto

Para o Coral Adulto, dirigido pelo maestro Mizael Printes, as audições acontecem nos dias 20, 21 e 22 de março, na Sala Multimídia do Liceu, localizada no Bloco E do Sambódromo, no horário de 08h30 às 11h30. O candidato precisa ter entre 18 e 59 anos, e no teste, deverá apresentar uma música de livre escolha.

Camerata de Violões

Dirigida pelo violonista Benjamim Prestes e pelo maestro Davi Nunes, a Camerata de Violões do Liceu também abre inscrições para audições, que acontecerão nos dias 21 e 22 de março, na Sala 13 do Bloco G do Sambódromo, também no horário de 8h30 às 11h30. Para a audição, o candidato deverá ter entre 12 e 30 anos e ter noções de leitura de partitura, e apresentar uma música em solo ou com cifras, com uma cópia para a banca.

Orquestra de Repertório Popular (ORP)

Para a Orquestra de Repertório Popular, as audições acontecem nos dias 21 e 22 de março, também no Salão de Regência, no horário de 8h30 às 11h30. O grupo é composto por alunos de trompete, trombone, saxofone (soprano, alto e barítono), piano, guitarra, bateria, percussão e contrabaixo, e para a audição, o candidato deverá ter entre 12 e 35 anos e também ter noções de leitura de partitura, além de apresentar uma música em solo ou com cifras, com cópia para a banca examinadora.

Com informações da assessoria