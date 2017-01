Libermorro: sem expressão no futebol amazonense, mas festejado pela simpatia

O Libermorro Futebol Clube, o famoso “Lili”, tradicional clube da cidade de Manaus, é um dos times que deixaram de participar de competições oficiais no Amazonas. Dono de uma chamativa camisa quadriculada verde e branco, o Tigrão do Morro, como é conhecido devido ao seu mascote, não conquistou nenhum título de relevância em seus 61 anos de história, mas ficou marcado como uma equipe “simpática” da capital amazonense.

O último jogo do Libermorro no futebol profissional foi pela Série B do Amazonense de 2008. O time foi o lanterna da competição e despediu com goleada sofrida por 8 a 0 diante o CDC Manicoré, no estádio Bacurauzão, em Manicoré, no Rio Madeira.

A agremiação esportiva foi fundada em 7 de dezembro de 1947 por filhos de cearenses que residiram próximo ao rio Negro, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Naquela localidade, o maior rival era o Olaria, que continuou no amadorismo. A partir de 1977, o “Lili” se profissionalizou e o tradicional derby deixou de ser disputado.

Um dos fundadores, João Francisco Oliveira é considerado o fomentador dos estatutos do clube verde. Na ata de fundação do clube, constam nomes de Beira-Mar, João Santos, João Grande e Pedro Oliveira. O nome do clube foi criado por meio da junção em ordem alternada do nome do bairro-sede.

Participações em estaduais

A primeira participação foi no Estadual de 1977. Naquele ano, Rio Negro e Rodoviária não disputaram a competição. Uma lei desportiva exigia que qualquer competição estadual tivesse seis participantes. Com as desistências, o Tigre, campeão no amador, foi convidado pela antiga Federação Amazonense dos Desportos (Fada).

No primeiro duelo pelo futebol profissional, no dia 22 de maio de 1977, o “Lili” foi goleado por 7 a 0 pelo Nacional, que era da elite do futebol brasileiro. No certame, foi o lanterna e goleado em todos seus jogos.

A melhor campanha foi no Estadual de 1983, com duas vitórias por 2 a 1, pela dupla Rio-Nal. Contra o Leão da Vila, os algozes foram Erivelton e Ronaldson. Naquela temporada, o time do Morro da Liberdade chegou até o quadrangular final.

A última participação na primeira divisão culminou com o rebaixamento em 2008. Com apenas dois pontos conquistados, o Libermorro foi o nono colocado daquele ano e ficou na frente do lanterna Rio Negro. O duelo de despedida da elite foi a goleada sofrida por 8 a 0 diante o Princesa do Solimões, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru.

Camisa 10 e capitão do time em 2008, o meio-campista Lemichel, hoje com 32 anos, foi um dos últimos atletas da era profissional. Hoje, ele prossegue a vida como personal trainer em uma academia de Manaus, mas, admite sentir saudade dos tempos de jogador de futebol profissional.

“Lembro-me de um Vivaldão lotado em um domingo pela tarde. Guardo até hoje fotos, jornais, troféus e medalhas. Foram tempos bons que não voltam mais. Infelizmente, não tem como depender de futebol no Amazonas, é muito complicado”, disse o ex-jogador, que também atuou com as camisas de Fast Clube, Holanda e Cianorte–PR.

Único título

O único título conquistado pelo Libermorro foi o Torneio Início de 1984. Destaques daquela conquista foram o meia Ângelo Ivoney vindo do Nacional e o lateral-esquerdo Wílton Cachaça, que na temporada posterior foi negociado com o Fast e jogou a Série A do Brasileirão. O bicampeonato do Torneio bateu na trave em 2000, quando o “Lili” foi até a final e perdeu para o Nacional por 1 a 0. Nas semifinais havia eliminado o São Raimundo de Delmo, Marcelo Araxá e companhia, esquadrão que era até então o bicho papão do futebol do Norte.

Capitão no Torneio Início de 1984, o zagueiro Lúcio Silva lembrou os pontos fortes do lendário time. “Nosso grupo era muito unido. A defesa e o meio de campo possuíam muita raça. Não era um time de muita habilidade, mas o posicionamento e a força de vontade do grupo foram eficazes naquela arrancada do Libermorro no futebol amazonense. A partir dali surgiram outras campanhas memoráveis”, frisou o desportista, que hoje trabalha à frente do projeto Atletas de Cristo.

Categorias de Base

O último episódio envolvendo o nome do Libermorro no futebol amazonense ocorreu em 2012. Após voltar às categorias de base e chegar às finais do Campeonato Amazonense infantil de futebol, o Tigre foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por utilizar um atleta com idade adulterada. O clube foi impedido de participar de competições durante 2 anos e desde lá não ressurgiu para o futebol.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO