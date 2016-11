Liberação do aeroporto de Parintins depende de aval do Ipaam

A liberação do aeroporto Júlio Belém, localizado no município de Parintins (369 quilômetros de Manaus), para operações de voos durante à noite, depende da autorização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para que a administração possa derrubar uma castanheira localizada nas proximidades do aeródromo local.

Além da derrubada da castanheira, que é uma arvore protegida por lei federal, a direção do aeroporto precisa fazer um ajuste do ponto de vista da logística do aeroporto para que a Agência Nacional de Avião Civil autorize a operação de aeronaves para o município no período de 19h às 5h.

“Nós fizemos esse pedido como uma alternativa para evitar maiores prejuízos para a economia do município”, disse a administradora Sofia Haidos.

Ontem, homens da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) iniciaram os trabalhos de medição da macro textura da pista do aeroporto, um dos motivos da medida cautelar fixada pela Anac que proibiu o pouso de aeronaves a jato em Parintins. “Cumprida essa exigência da Anac, os aviões a jato podem operar tranquilamente aqui em Parintins, também estamos trabalhando no Plano de Manejo de Aves que vivem no entorno da pista do aeroporto, é o chamado urubu da cabeça preta, eles proliferam aqui na região”, disse Sofia.

Tadeu de Souza

Correspondente GRNC