LGBT Folia acontece neste domingo em Manaus

A 4ª edição da Banda LGBT Folia, que acontece neste domingo (12), encerra o calendário de Bandas e Blocos de rua do Carnaval 2017 em Manaus. A partir das 16h, o trecho da avenida Sete de Setembro, esquina com a avenida Eduardo Ribeiro, promete colorir essa região do Centro Histórico da cidade.

Apresentações, performances de transformistas e gogo boys, shows, desfile e muita música estão na programação, segundo a coordenadora da banda, Bruna La Close. “Temos um espaço com segurança e animação, sem preconceito e onde cabe todo tipo de público”, garantiu.

Marchinhas, drag queens e bandas completam o cronograma de apresentações, que será liderado por Brenda Lamask e Gerson Neto.

O LGBT Folia é um dos eventos contemplados pelo Edital de Apoio ao Carnaval de Rua da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Durante todo o mês de fevereiro e início de março, cem bandas e blocos promoveram a tradição momesca em diversas zonas da cidade.

Piranhas

Quem foi ao Bloco das Piranhas este ano levou a sério o traje requisitado: noivas, Power Rangers, Malévola, Pikachu e outros personagens do cinema, TV e cultura pop inspiraram as fantasias dos foliões este ano. A festa, que chega à sua 37° edição, começou às 16h do sábado, 11 de março, no Sambódromo.

Entre os foliões estavam participantes fiéis do bloco, como o autônomo Carlos Saldanha, que foi acompanhado dos amigos fantasiados como a versão feminina dos ‘Caça-Fantasmas’. “Faz vinte anos que a gente frequenta o bloco. A ideia da fantasia deste ano surgiu numa conversa em grupo, então mandamos fazer a roupa e viemos brincar o Carnaval”, afirmou.

Outro que já curte a festa há um bom tempo é o gerente de RH, Williams Assunção, que juntou um grupo de sete amigos, todos vestidos de bichinhos de pelúcia em cores vibrantes. “Participamos do bloco há dez anos, desde que era no Aeroclube e depois, quando se formou aqui. O que me atrai nesse bloco é a irreverência e a criatividade para brincar Carnaval de todas as formas. Este ano, por exemplo, nós escolhemos como temática das nossas fantasias bichinhos de pelúcia”, contou, entre coelhinhos, ursinhos, gatinhos e pokémons.

Aproximadamente 700 policiais militares e 40 bombeiros civis realizaram a segurança do evento, além de homens da segurança privada.

Com informações da assessoria