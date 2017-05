LG dribla a crise e lança novo aparelho de TV

São Paulo – Após um ano de preparação com investimentos em produção e vendas, a LG Eletronics do Brasil lançou as novas linhas de TV, dias depois do anúncio oficial de que o país havia saído do quadro de recessão. A empresa que mantém a produção de televisores no Polo Industrial de Manaus (PIM) apresentou, em São Paulo, as TVs Ultra HD e Super Ultra HD 4K renovadas no seu portfólio 2017, com novas funcionalidades e design renovado.

Aos que estão procurando por melhor imagem e estão dispostos a comprar uma nova TV, o vice-presidente de vendas de eletrônicos da LG do Brasil, Roberto Barboza da Silva, afirma que não ocorreu nenhuma mudança de preço da linha 2016 para a linha 2017.

Os preços sugeridos para a nova linha vão de R$ 3.349 (série 43UJ6525/UJ6565) até R$ 39.999 (série 86SJ9570). Em relação à linha Oled, se comparado com o preço do fim do ano passado, as TVs Ultra HD e Super Ultra HD 4K são mais baratas, cerca de 10%, segundo Barboza.

A LG afirma que os novos televisores oferecem quatro vezes mais detalhes de imagem que um televisor Full HD. E com a tecnologia IPS, a empresa diz que é possível ter uma imagem perfeita em qualquer ângulo de visão. Na apresentação em São Paulo foi possível perceber a nítida diferença de qualidade de imagem entre as novas TVs da LG e as marcas concorrentes neste segmento.

O gerente de produto TV da LG Electronics do Brasil, Igor Krauniski, mostrou no teste que a sala de estar não precisa mais ser enorme para aproveitar uma tela realmente grande. Segundo ele, os pixels estão menores em uma tela 4K, o que possibilita ao consumidor ficar próximo da imagem sem sentir nenhum cansaço visual.

De acordo com a empresa, o efeito HDR da LG utiliza um processamento de imagem que transforma qualquer conteúdo do dia a dia em um conteúdo com qualidade HDR emulada. Deste modo, o conteúdo em HDR entrega uma qualidade de brilho e contraste superiores, com riqueza de detalhes.

Para chegar a este nível, Igor explica que os televisores Ultra HD 4K contam com 8 milhões de pixels e com a tecnologia Upscaler 4K, a qualidade dos conteúdos de resolução é menor.

Outros atrativos

Na linha Super Ultra HD 4K, a LG apostou no HDR Ativo como suporte ao Dolby Vision. Ele permite que as TVs processem a imagem cena a cena, inserindo dados dinâmicos onde necessários.

Igor apresentou, ainda na linha Super Ultra HD 4K LG, a mais nova tecnologia Nano Cell. Trata-se de nano partículas aplicadas no painel e imagens mais realistas ao aumentar sensivelmente a consistência e precisão na reprodução, independentemente do ângulo de visão que o espectador estiver.

*O jornalista viajou a convite da empresa

Emerson Quaresma

EM TEMPO