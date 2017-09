Lewandowski pede que AGU e PGR se pronunciem sobre diplomação de Amazonino

Na análise de Lewandowski, a AGU e a PGR têm o prazo de até cinco dias para se posicionar a respeito – Divulgação

Mesmo após Amazonino Mendes ser eleito o novo governador do Amazonas, o Supremo Tribunal Federal (STF) continua a analisar novos processos para barrar a vontade de povo e o resultado das urnas.

Nesta terça-feira (5) o ministro Ricardo Lewandowski solicitou, junto à Advocacia-Geral da União (AGU) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) esclarecimentos acerca da ação movida pelo diretório nacional do Podemos para barrar a diplomação dos candidatos eleitos.

A ação, impetrada pelos advogados Carlos Barretto, André almeida e Eduardo Bonates, antes da realização do segundo turno da eleição suplementar no Amazonas, pede que a diplomação dos candidatos eleitos seja suspensa pela Justiça até que o relator tome uma decisão sobre a ação impetrada anteriormente ao pleito, que ocorreu no último domingo (27).

Na análise de Lewandowski, a AGU e a PGR têm o prazo de até cinco dias para se posicionar a respeito.

