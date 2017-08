Lewandowski não suspende eleição no AM, mas novo governador só assume após decisão final do TSE

Ministro permitiu a eleição, mas eleitos assumem após –

Divulgação

O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a eleição suplementar para o Governo do Amazonas no próximo domingo (6). Entretanto, os candidatos a governador e vice eleitos só serão diplomados quando forem julgados os embargos de declaração pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ministro permitiu o processo eleitoral, mas os processos continuam. Os novos eleitos não poderão assumir os cargos até a decisão final nas instâncias superiores. Sendo assim, o governador interino, David Almeida, continua no cargo.

Leia também: Auditoria do Sistema Prisional do AM é apresentada em Brasília pelo TCE

A suspensão era um pedido de Henrique Oliveira, que foi cassado junto com o ex-governador José Melo. O ex-vice-governador pedia que a eleição fosse suspensa até que os embargos fossem julgados.

A nova eleição para governador do Estado do Amazonas deve custar aproximadamente R$ 17 milhões, segundo a direção do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM). Desse valor, R$ 16,1 milhões já haviam sido gastos.

EM TEMPO