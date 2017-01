Levantamento aponta aumento de 25% de assaltos em ônibus durante 2016

As dez empresas que operam no transporte coletivo de Manaus registraram 3.389 assaltos no sistema, em 2016. Comparado ao mesmo período de 2015, quando foram registrados 2.701 assaltos, houve aumento de cerca de 25%. O prejuízo foi de R$ 990 mil, valor que equivale a compra de cinco novos ônibus.

O levantamento foi feito pela Secretaria de Segurança Púbica (SSP) em conjunto com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). A pesquisa revelou, que no ano passado, os crimes cometidos dentro dos coletivos estão relacionados ao dinheiro nas catracas.

Para o presidente do Sinetram, Carmine Furletti, a alternativa para a redução dos crimes é o pagamento da tarifa através dos cartões passafácil.

“Enquanto houver pagamento em dinheiro, vai haver esse tipo de violência. Em Goiânia e Campo Grande, quando o pagamento da tarifa passou a ser apenas nos cartões, os assaltos reduziram para zero. Esperamos que aqui em Manaus possamos implantar, também, esse modelo e dar um basta nesse tipo de crime”, destaca o presidente.

Cartão Passafácil

O usuário que deseja emitir o cartão cidadão deve se dirigir a um dos postos de atendimento do Sinetram e apresentar o RG e CPF. A emissão da primeira do cartão via é gratuita, a partir da segunda via o usuário paga uma taxa de R$ 15.

Os postos de atendimento para emissão do cartão localizados no Terminal 3 e na sede do Sinetram, localizado na avenida Constantino Nery, ao lado do T1, funcionam de segunda a sexta de 7h às 19h. No PAC Alvorada o atendimento é de segunda a sexta de 8h às 17h.

Com informações da assessoria