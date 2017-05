Leonardo Malcher tem trecho interditado

Uma obra para reparar a rede de água, realizada pela Manaus Ambiental, interditou um dos trechos da avenida Leonardo Malcher com a Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, na tarde desta quinta-feira (4), por volta das 12h.

Segundo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), não cedeu nenhum trecho dessas avenidas, no entanto, o condutor que vier pela Leonardo Malcher tem a opção de desviar para a rua Major Gabriel, seguir pela Ramos Ferreira para continuar o caminho. Agentes do Manaustrans estão no local para ajudar a regularizar o tráfego e evitar a lentidão na área.

A Manaus Ambiental informou que a interdição foi devido a um vazamento e nesse momento a equipe da concessionária de água está trabalhando na manutenção do problema. A previsão para término dos trabalhos é às 16h.

E ainda de acordo com a Manaus Ambiental, a via deverá ser liberada apenas às 18h, após o reaterro.

Bruna Chagas

Com informações da Laíze Minelli

EM TEMPO00