Leon Correia será umas das atrações da ‘Royal’ no próximo dia 29 no Zer092 Lounge Bar

Conhecido como “Vingador” da música sertaneja, o cantor Leon Correia é uma das atrações da label “Royal”, realizada no dia 29, no Zer092 Lounge Bar. Em entrevista exclusiva ao Em Tempo, ele fala sobre o roteiro do show, o carinho por Manaus e projetos para 2017.

Além da atração nacional Leon Correia, a “Royal” terá os artistas locais João Victor & Rodrigo, Grupo D’Samba e DJ Daniel Barreto. “O conceito da festa é oferecer aos nossos clientes uma noite exclusiva, com atrações de qualidade que caíram no gosto do público. A “Royal” é uma label mutante que tem como ideia ser realizada em lugares badalados da cidade, podendo ter várias pegadas musicais”, ressalta o realizador Havilla Marques. A festa terá bebida liberada com cerveja, água e refrigerante e já está com ingressos à venda.

Você já tem um público cativo em Manaus, não é a primeira vez que vem aqui.

Manaus é uma cidade que me recebeu com muito carinho, com muito amor, me abraçou. Vai ser a quarta ou quinta passagem pela cidade. Graças a Deus foram passagens ótimas, casa cheia, as pessoas já conheciam meu trabalho pelas redes sociais. Eu falo que Manaus está no meu coração de uma maneira muito grande. Então tenho uma grande vontade de, em projetos futuros, ir gravar um DVD aí porque é um lugar que tem uma energia imensa, um calor imenso. A primeira vez que fui tocar aí já fiquei emocionado e a última vez foi no “Último Sertanejo do Ano”, no Sambódromo, com aquele público imenso. Foi algo que mexeu comigo, foi intenso. Ali eu vi a proporção que o nosso trabalho está tomando. Meus fã-clubes já estavam lá, as pessoas sabiam minhas músicas. Tenho certeza que esse show na Zer092 vai ser lotado, uma vez fiz um show com lotação esgotada, foi um Deus nos acuda de tanta felicidade! Eu estou só agradecendo a Deus por tudo que vem acontecendo.

O que você pode adiantar sobre o roteiro do show?

O repertório foi preparado a dedo, pensando na festa de fim de ano. Músicas de outros artistas estarão no repertório e também de outros gêneros, não só o sertanejo. Vai ser um show “bem pra cima” mesmo, como já é uma característica minha, muito agitado, muito animado, mas sempre também com os clássicos da música sertaneja. E, claro, minhas músicas, entre elas “Vai devagar”, que acabamos de gravar o clipe em Miami; “Se vinga comigo”, “Desculpa esfarrapada” e “Rebola”, que tem um clipe gravado no Rio de Janeiro.

Apesar de pouco tempo no sertanejo, você já começou sua carreira há muito tempo.

Sim, comecei na época de escola, nas festinhas eu sempre tive aquela vontade de cantar e tocar. Depois, com 12 anos, tinha aquelas matinês em Goiânia, festas realizadas para adolescentes, e eu comecei a me apresentar com banda – até então, cantando música baiana. Então, recebi, há uns quatro anos, um convite de uns empresários do sertanejo e mudei o foco. Profissionalmente em carreira solo, com meu escritório, estou há quase dois anos no mercado, mas já tenho 15 anos de carreira de música, englobando tudo.

E como foi para se tornar o “vingador” da música sertaneja?

O “vingador” veio com esse sucesso da música “Se Vinga comigo”, que foi virando sucesso em Goiânia, no Sudeste e, agora, está subindo para o Norte. Fiz alguns programas de TV e esse título foi dado na Rede Record. A música fala da mulher traída e o vingador veio acalentar todo esse sofrimento e caiu na graça do povo, e continuam as brincadeiras, ainda nos rende frutos, embora seja uma música lançada há um ano.

Quais os projetos para 2017?

Estão vindo novos parceiros, novas formações, vamos começar com o pé direito aí em Manaus. O projeto principal que será trabalhado a partir de janeiro será o DVD, o nosso primeiro que será lançado nacionalmente. Estamos escolhendo repertório, local de gravação e será um momento histórico da minha carreira.

Jornal EM TEMPO